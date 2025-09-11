شارع الرشيد التاريخي في بغداد يظهر بحلة جديدة (فيديو)

بدأت ملامح شارع الرشيد العريق في بغداد، بالظهور مع قرب انتهاء عمليات ترميم له وللمباني القديمة على جانبيه ضمن مشروع يستهدف إحياء الطابع التراثي والتاريخي لوسط المدينة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها سكان محليون ووسائل إعلام عراقية، خلال اليومين الماضيين، الكثير من مباني الشارع بحلة جديدة، بينما تزينها أسماؤها القديمة وتواريخ إنشائها التي يعود بعضها لنحو مئة عام.

كما ظهرت لوحات مرسومة على الحجارة تزين جانباً من الشارع، وتمثل شخصيات ثقافية وأدبية عراقية بارزة، بينها بدر شاكر السياب وأحمد شوقي، وكلاهما من أبرز شعراء العراق الراحلين.

وخصص مكان وسط شارع الرشيد لسكة حديدية سيسير عليها قطار داخلي (ترام) بجانبها مسار مخصص للدراجات الهوائية.

ويستهدف مشروع تطوير شارع الرشيد، إحياء منطقة وسط العاصمة القديمة، بحيث تكون وجهة سياحية وترفيهية بجانب طابع تجاري ملائم على غرار الكثير من التجارب المماثلة في مدن العالم القديمة.

وكان الشارع في الماضي، مركزاً تجارياً وثقافياً نشطاً يضم متاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية ومقاهي ومسارح ودور سينما، إضافة لمبانٍ قديمة ومساجد تاريخية، لكنه مع مرور الوقت تعرض للإهمال وفقد طابعه ذاك نتيجة للظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.

تاريخ شارع الرشيد

يمتد شارع الرشيد، في جانب الرصافة من مدينة بغداد التي يقسمها نهر دجلة لشطر آخر أيضاً هو الكرخ، ويبدأ من منطقة الميدان قرب باب المعظم وحتى منطقة الباب الشرقي، مرورا بشارع المتنبي العريق وبساحة الرصافي والسوق العربي وساحة حافظ القاضي وحتى مبنى نقابة الفنانين التراثي.

وعرف الشارع عند شقه أول مرة عام 1916 باسم شارع "خليل باشا" نسبة إلى خليل باشا، حاكم بغداد وقائد الجيش العثماني في تلك الحقبة من تاريخ بغداد.

وأقيم الشارع بعد هدم مبانٍ ومنازل في المكان، قبل أن تكشف حفريات حديثة خلال مشروع الترميم الحالي عن بقايا تعود لحقب مختلفة تصل إلى العصر العباسي الذي ازدهرت بغداد خلاله.

وتغير اسمه الشارع مرات عدة أثناء الاحتلال البريطاني قبل أن يستقر على اسم الرشيد تيمنا بالخليفة العباسي هارون الرشيد، أشهر خلفاء العباسيين، والذي تسمى كل بغداد باسمه من قبل بعض المؤرخين.

وبدأت الحكومة العراقية عمليات ترميم شارع الرشيد في فبراير الماضي، ضمن ثلاث مراحل، شارفت أولها على الانتهاء، بينما أنجزت الحكومة سابقاً ترميم وإحياء منطقة السراي الحكومي وشارع المتنبي، وهما امتداد لشارع الرشيد، وجزء من قلب العاصمة التاريخي.