بتعاون سعودي ياباني.. عرض نسخة جديدة من كرتون "غريندايزر"

بدأت منصة "شاهد" التلفزيونية الحصرية في عرض مسلسل كرتوني يمثل نسخة حديثة من مسلسل "غريندايزر" الذي عُرض قبل 4 عقود، وما زال يتمتع بشهرة كبيرة لدى عدة أجيال عاصرته.

وجرى إنتاج المسلسل الكرتوني الجديد بتعاون سعودي ياباني، ويتم عرضه بشكل متزامن في نسختين، يابانية وعربية.

واظهرت الحلقة الأولى التي تم عرضها تلفزيونيًا لجميع المشاهدين، قبل سريان البث الحصري للمشتركين، مزيجًا من تفاصيل قصة وشخصيات النسخة القديمة من كرتون "غريندايزر" والنسخة الجديدة.

ويبدأ المسلسل الكرتوني الذي يحمل اسم "غريندايزر يو" عبر رجل يسقط من الفضاء في صحراء السعودية فاقدًا لذاكرته.

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وهذا الرجل هو "دايسكي" الشخصية الشهيرة في المسلسل القديم، لكن جرى تغيير ملامحه وملامح باقي الأبطال، وبينهم "كوجي" الشخصية الثانية في المسلسل، فيما ظل هيكل مركبة "غريندايزر" كما هو إلى حد كبير.

وتميز حضور عرض افتتاح المسلسل الكرتوني، الذي نظمته الشركة السعودية المنتجة في الرياض، بكون كثير منهم من الشبان والرجال الذين عاصروا "غريندايزر" القديم.

كما بدا أن كثيرًا من مشاهدي العرض التلفزيوني، هم من تلك الفئة أيضًا بحسب ما ظهر من تعليقاتهم وردود أفعالهم المتنوعة على الحلقة الأولى من "غريندايزر يو".

وذاع صيت "غريندايزر"، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وشاهده مئات ملايين الأطفال في العالم، بما في ذلك العالم العربي الذي لقي فيه المسلسل الكارتوني رواجًا واسعًا بعد دبلجته للغة العربية، وإنتاج أغنية عربية خاصة به.