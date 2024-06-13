مصري ناج من حريق الكويت يكشف تفاصيل "مروعة"

روى مصري ناج من "حريق المنقف" في الكويت، تفاصيل مروعة عن الحادث الذي التهم مبنى سكنيا وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وقال طاهر محمد إنه كان يسير وسط الجثث المتفحمة في مشهد صادم لا يمكن تصوره، مشيرا إلى أن كثيرين قفزوا من النوافذ والشرفات من على ارتفاع شاهق ليفروا من النار إلى الموت بفعل الارتطام بالأرض.

وأشار في تصريحات للصحافة المصرية إلى أنه "كان عائدا من صلاة الفجر إلى شقته ثم سمع أصواتا غير مألوفة، ليرى بعدها أعمدة الدخان تتصاعد من السلم والشرفات، وحاول تنبيه الكثيرين من جيرانه في المبنى وأيقظهم من نومهم".

وأضاف أن قوات الشرطة والإسعاف وصلت بسرعة وحاولت السيطرة على الحريق الذي انتشر بسرعة غريبة، لافتا إلى أنه ظل هو وزملاؤه الناجون دون أكسجين نحو ساعتين إلى أن انتهت عمليات الإطفاء.

وكانت مصادر كويتية كشفت أن الحريق اندلع في مبنى سكني مكتظ، حيث تلقت وحدات الإطفاء بلاغاً عنه في الرابعة والثلث فجراً، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي.