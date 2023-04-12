سارة نخلة: أحب مصر أكثر من سوريا.. وأخضع للتجميل كل 6 أشهر
كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، أن محبتها لمصر تفوق محبتها لمسقط رأسها سوريا، قائلة إن سبب شعورها بذلك هو "أكلي من خيرها، وعيشي وسط أهلها".
وقالت "نخلة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية مروة صبري، إنها تخضع لعمليات تجميل دورية، موضحة أن إجراء الفتيات لعمليات التجميل ليس بالشيء الخاطئ، ولكن إخفاء نجمات الفن والإعلام تلك الحقيقة يؤثر سلبًا على متابعاتهن عبر السوشال ميديا.
وبينت "نخلة"، أنها تلجأ إلى البوتوكس والفيلرز وغير ذلك من إجراءات التجميل بشكل دوري؛ قائلة: "أحقن بوتكس كل 6 شهور، وفيلرز وكل حاجة"، مؤكدة ضرورة أن تخبر متابعيها بذلك الأمر.
وكشفت الممثلة السورية المقيمة في مصر أنها أجرت أول عملية قبل دخولها إلى الجامعة، وكانت الفتاة الأولى من بين زميلاتها في الجامعة التي أقدمت على ذلك، حيث عدّلت من شكل أنفها الذي كان "يضايقها"، على حد قولها.
وقالت نخلة إن "بعض الفنانات والمذيعات يكذبن ولا يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل، لذلك أنا أكتب وأرد على الفتيات موضحة الحقيقة".
ووجهت "نخلة" انتقادًا لاذعًا لإحدى الإعلاميات المصريات واتهمتها بأن المحتوى الذي تقدّمه "زيرو"، وأن الكلام الذي تقوله لا يصلح لأن يقال على الشاشة، ويُعد إساءة كذلك إلى النساء في مصر وخارجها.
وشنت "نخلة" هجومها على الإعلامية، متهمة إياها بأنها "تفسد الأجيال"؛ كونها تؤثر عليهم، وتخاطب 90 % من سيدات مصر وتقلل من قيمتهن، كما لكل النساء".