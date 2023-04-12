سارة نخلة: أحب مصر أكثر من سوريا.. وأخضع للتجميل كل 6 أشهر

وبينت "نخلة"، أنها تلجأ إلى البوتوكس والفيلرز وغير ذلك من إجراءات التجميل بشكل دوري؛ قائلة: "أحقن بوتكس كل 6 شهور، وفيلرز وكل حاجة"، مؤكدة ضرورة أن تخبر متابعيها بذلك الأمر.

وكشفت الممثلة السورية المقيمة في مصر أنها أجرت أول عملية قبل دخولها إلى الجامعة، وكانت الفتاة الأولى من بين زميلاتها في الجامعة التي أقدمت على ذلك، حيث عدّلت من شكل أنفها الذي كان "يضايقها"، على حد قولها.

وقالت نخلة إن "بعض الفنانات والمذيعات يكذبن ولا يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل، لذلك أنا أكتب وأرد على الفتيات موضحة الحقيقة".