"التايمز": إدخال 11 ألف شخص في بريطانيا للمستشفيات لمعاناتهم من سوء التغذية

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إنه تم إدخال نحو 11 ألف شخص في إنجلترا إلى المستشفيات بسبب حالات الإصابة بسوء التغذية العام الماضي والعام الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء في البلاد حذروا من تداعيات أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة على صحة المواطنين وخصوصًا كبار السن.

وأضافت أنها حصلت على بيانات مؤقتة من هيئة الصحة العامة البريطانية بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات تفيد بتضاعف حالات سوء التغذية في البلاد خلال عقد من الزمان وارتفاعها أربعة أضعاف بين عامي 2007 و2008.

وبحسب البيانات فقد تم نقل ما يزيد عن 10 آلاف مصاب بسوء التغذية بينهم 312 طفلا من مراكز الصحة العامة في البلاد إلى المستشفيات وذلك بين عامي 2022 و2023.

كما أظهرت الأرقام أنه تم علاج 171 شخصا من مرض "الأسقربوط" وهو داء يصيب بالعادة كبار السن والمرتبط بنقص فيتامين سي في جسم الإنسان، فيما تم إدخال أكثر من 400 طفل مصاب بالكساح والمرتبط بنقص فيتامين د.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة الكلية الملكية للأطباء، البروفيسورة كلير غيرادا قولها: "في حين أن هذه الأرقام قد تتضمن "بيانات مستوردة" عن المهاجرين واللاجئين الوافدين حديثًا (إلى البلاد )، إلا أن ذلك لا يفسر وجود هذا العدد الكبير من الحالات".

واعتبرت أن هذه الأرقام "صادمة" إذا ما كانت "لأنها تعتبر مؤشرا على صحة أكثر الفئات ضعفا في البلاد".

وقالت غيرادا إن وباء السمنة كان مؤشرا آخر لسوء التغذية، حيث من المرجح أن يعاني معظم الأطفال الذين يعانون من السمنة من نقص فيتامين د "لأنهم لا يحصلون على السعرات الحرارية المناسبة".

وحذرت من أن البلاد ستواجه "تفشي مزيد من الأمراض إذا لم تعتن بفقرائها".

المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية