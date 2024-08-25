أعلنت إدارة مهرجان "دوفيل" للسينما الأميركية في فرنسا إقصاء الفنان اللبناني الحاصل على الجنسية الفرنسية إبراهيم معلوف من لجنة التحكيم؛ بسبب اتهامه في السابق بالاعتداء الجنسي، وذلك قبل أقل من أسبوعين من انطلاق النسخة المقررة من 6 إلى 15 أيلول.

وقالت "أود إسبير" المديرة الجديدة للمهرجان إن "عازف البوق الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف لم يعد عضوا في لجنة التحكيم، بسبب انزعاج في الفريق مرتبط باتهامات سابقة بالاعتداء الجنسي بُرّئ منها الفنان قبل سنوات".

وأوضحت مديرة المهرجان في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية أنها "اتخذت القرار الصعب" بـإقصاء إبراهيم معلوف عن لجنة التحكيم، مضيفة "لقد أصبح وجود إبراهيم معلوف موضع إشكال متزايد لناحية الإدارة الجيدة والهادئة للمهرجان الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لانطلاقه، وهي أيضا نسختي الأولى التي أرغب في إقامتها بجلاء وشفافية".

يذكر أن إبراهيم معلوف وهو زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي، واجه في عام 2020 اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصر، قبل أن يُبَرَّأ في القضية.

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وفي أول تعليق من جهة الفنان اللبناني، قالت محاميته فاني كولان في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إن "مهرجان دوفيل قد ضحّى بشخص بريء على مذبح المبدأ الأسمى "العرض يجب أن يستمر" من أجل مصالح تجارية".

وأضافت "طلب المهرجان من إبراهيم معلوف "الانسحاب بهدوء"، وهو ما رفضه الفنان"، مضيفة "هذا في الواقع تجاهل لتبرئته وللاعتراف علنا ببراءته، وهو سيحارب بالعلانية نفسها وأمام المحاكم هذا الإقصاء الظالم والمهين لأصحابه".

يذكر أن العازف إبراهيم معلوف تزوج بالفنانة هبة طوجي في سبتمبر 2020، وأنجبا معا ابنا في 2021 وابنة ولدت في 2023.