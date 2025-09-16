ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

الملكة كاميلا تغيب عن جنازة دوقة كينت

أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، أن الملكة كاميلا قررت التغيب عن حضور جنازة دوقة كينت؛ لإصابتها بالتهاب حاد في الجيوب الأنفية، عشية بدء زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

وتأمل كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، أن تتعافى بشكل تام بحلول الأربعاء لحضور الفعاليات المقررة في إطار زيارة دونالد ترامب الرسمية التي تستغرق يومين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية عن مصدر مقرب.

  وكان من المقرر أن تحضر الملكة، البالغة من العمر 78 عاما، جنازة دوقة كينت التي أقيمت يوم الثلاثاء في كاتدرائية وستمنستر بلندن، إلى جانب الملك وعدد من أفراد العائلة المالكة.

والدوقة، التي توفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 92 عاما، كانت زوجة الأمير إدوارد دوق كينت، ابن عم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والذي لا يزال يواصل أداء مهامه عضوا ناشطا في العائلة المالكة رغم بلوغه 89 عاما.

وتُعد هذه الجنازة أول جنازة كاثوليكية تُقام لأحد أفراد العائلة المالكة في التاريخ البريطاني الحديث.

