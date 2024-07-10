وضعها في سرواله.. القبض على رجل حاول تهريب 100 ثعبان (صور)

أعلنت الجمارك الصينية الثلاثاء توقيف رجل حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيس للصين عن طريق حشرها في سرواله.

وقالت الجمارك الصينية في بيان إن عناصرها أوقفوا المسافر، الذي لم يُذكر اسمه، أثناء محاولته الدخول من هونغ كونغ إلى مدينة شنتشن الحدودية.

وجاء في البيان "عند التفتيش، اكتشف موظفو الجمارك أن جيوب السروال الذي كان يرتديه الراكب كانت معبأة بستة أكياس من القماش ومختومة بشريط لاصق".

وأضافت "بمجرد فتح كل كيس تبيّن أنه يحتوي على ثعابين حية بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها".

وقال البيان إن العناصر صادروا 104 من الزواحف الحرشفية، بما في ذلك أفاع من نوع ثعابين الحليب وثعابين الذرة، والكثير منها من الأنواع غير المحلية.

وأظهر مقطع فيديو اثنين من حرس الحدود، وهما يحدقان في أكياس بلاستيكية شفافة مليئة بثعابين حمراء ووردية وبيضاء.

وتُعدّ الصين من أكبر مراكز تهريب الحيوانات في العالم، لكنّ السلطات اتخذت إجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة في السنوات الأخيرة.

وتحظر قوانين الأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض في البلاد على الناس جلب الأنواع غير المحلية دون إذن.

وقالت مصلحة الجمارك "من يخالف القواعد سيُحاسَب وفقًا للقانون"، دون أن تحدد عقوبة الرجل.