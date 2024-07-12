مصر.. العثور على عائلة "مصعوقة" بالكهرباء

لقي أب وطفلته مصرعهما بينما أُصيب نجله صعقًا بالكهرباء في محافظة المنيا بصعيد مصر، حيث تم نقل جثمان الأب والطفلة للمشرحة، بينما يخضع الطفل للإشراف الطبي داخل أحد المستشفيات الحكومية.

وتلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا من أحد المستشفيات الحكومية يفيد بورود شخص يدعى "محمد" في العقد الرابع من عمره وطفلته التي لم تتعدَ 5 سنوات تُوفيا إثر تعرضهما للصعق بالكهرباء، كما ورد أن شقيق الطفلة تعرض للصعق أيضا، لكنه ما زال على قيد الحياة.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، لمعاينة الضحايا، ولم يتبين حتى الآن أسباب الصعق، حيث أكد الجيران أنهم اكتشفوا الواقعة بعد ساعات من تغيب الضحايا عن الأنظار، ما جعلهم يتوجهون إلى المنزل للسؤال عنهم، فوجدوهم مُلقيين على الأرض وفاقدي الوعي، فقاموا بالاتصال من فورهم بالإسعاف في محاولة لإنقاذهم.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة مدعومًا بشهادة الجيران، وقدمته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية، وصرحت بدفن جثماني الأب وطفلته بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما وجهت بالرعاية الكاملة للطفل داخل المستشفى.