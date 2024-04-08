مقالب الكاميرا الخفية تثير غضب السوريين (صور)

تسببت الكاميرا الخفية، بغضب كبير في الشارع السوري، نتيجة تجاوزها خصوصية الأفراد، ولجوئها لمقالب مسيئة للرجل والمرأة، أدت إلى خلافات كبيرة بين الأشخاص المستهدفين بالمقلب. وفي مرات عديدة نشب عراك بين القائمين بالمقلب والضحايا.

ومنذ بضع سنوات، درجت الكاميرا الخفية بأسلوب جديد "منفر" و"غير مسبوق"، اتبعته صفحات تبحث عن الانتشار وجني المشاهدات بأي ثمن، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل نجح بعضها في حصد مشاهدات كثيرة. ووسعت بعض الصفحات عملها وبدأت بمشاريع أوسع من الكاميرا الخفية.

امتهان كرامة المرأة

وتعتمد الكاميرا الخفية الجديدة، على المرأة، ضحية المقلب، والمرأة المصيدة التي تستدرج الضحية. ويتم الرهان على الانفعالات الدرامية التي ستحصل، بسبب استفزاز مشاعر الغيرة عند إحدى النساء بحضور خطيبها.

كما لجأت المرأة في بعض المقالب، إلى سرقة الخطيب من فتاته، عبر تصرفات غير محترمة. وكانت الطامة الكبرى، في نجاح المرأة بـ"تطبيق" الرجل بسهولة وجعله يترك محبوبته القديمة!.

وغالباً ما كانت تؤدي هذه المقالب، لشجار بين الضحايا أنفسهم، قبل أن يفاجئهم كادر الكاميرا الخفية بالقول: "كنا نمزح معكم"، ثم يطلبون منهم التلويح بأديهم للكاميرا موافقةً على نشر الحلقة!.

أمثلة الإسفاف والسخافة في الكاميرا الخفية كثيرة جدًّا، ويمكن القول إنها تحولت إلى ظاهرة تنتشر في معظم الشوارع العربية، التي راحت تقلد بعضها في اختيار المقالب غير المألوفة من أجل حصد المتابعات.