قصة ملهمة لرجل أمضى 70 عاما داخل "رئة حديدية"

أصيب الأمريكي "بول الكسندر" عام 1952 بشلل الأطفال، الذي تسببه عدوى فيروسية خطيرة تؤثر على النخاع الشوكي، تركته مشلولا من رقبته حتى أسفل قدميه، وكادت أن تفقده حياته قبل وضعه داخل رئة حديدية، لمساعدته على التنفس.

والرئة الحديدية هي جهاز على شكل كبسولة، محكم الإغلاق، يعمل على امتصاص الأكسجين من خلال الضغط السلبي، ما يسمح للرئتين بالتمدد حتى يتمكن المريض من التنفس والبقاء على قيد الحياة عند إصابة جميع عضلات الجسم بالشلل.

ويعد بول واحدا من أصل شخصين يعيشان داخل آلة تنفس طولها أكثر من مترين في العالم.

وعندما أصيب بول بالعدوى، قال الأطباء لذويه إن ابنهم لا يجب أن يبقى على قيد الحياة، إلا أنه استطاع العيش داخل جهاز التنفس الرئوي الحديدي لأكثر من 70 عاما.