خطورة إعطاء الطفل الهاتف أو الجهاز اللوحي لتهدئته

قد يكون من السهل إعطاء الطفل الغاضب هاتفًا أو جهازًا لوحيًا لتهدئته، لكن خبراء حذروا من هذه العادة الخطيرة، مشيرين إلى أنها تدفع الأطفال للفشل في تعلم كيفية تنظيم عواطفهم.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الخبراء إن الأطفال يتعلمون الكثير من التنظيم الذاتي وكيفية الاستجابة لمواقف معينة خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم، وهو ما يمنحهم القدرة على التصرف بهدوء بدلاً من الغضب في المواقف المحبطة أو المجهدة، كما يساعدهم على تعلم كيفية التعايش مع الآخرين والاستقلالية.

وأخيرا اكتشف فريق بحثي أن إعطاء الأطفال الهاتف أو الجهاز اللوحي قد تكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل.

وقال الفريق إنه كلما زاد استخدام الآباء للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية كأداة تهدئة، كانت مهارات أطفالهم في إدارة الغضب والإحباط أسوأ بعد عام.