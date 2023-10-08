ارتفاع وفيات زلازل أفغانستان إلى 2445

تسببت الزلازل القوية التي ضربت أفغانستان، السبت، بمقتل أكثر من 2400 شخص في أقوى هزات أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل، وفق ما أعلنته إدارة حركة طالبان، الأحد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلازل التي ضربت غرب البلاد كان على بعد 35 كيلومترًا شمال غرب مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقًا للأرواح في العالم خلال هذا العام بعدما أودت الزلازل في تركيا وسوريا بنحو 50 ألف شخص في فبراير/شباط.