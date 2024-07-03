ارتفاع انبعاثات الكربون لشركة غوغل خلال 5 سنوات

حذرت غوغل، في تقرير نشرته الثلاثاء، من أن الازدياد الكبير في الاحتياجات للذكاء الاصطناعي، وبالتالي في القدرات الحاسوبية، يقوّض جهودها للحد من انبعاثات الكربون، وهي مشكلة تواجه أيضاً منافسيها أمازون ومايكروسوفت.

وفي عام 2023، بلغت انبعاثات المجموعة العملاقة من ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد أبرز أنواع الغازات الدفيئة، 14,3 مليون طن، بزيادة قدرها 48% مقارنة بالعام 2019، وهو العام المرجعي، بحسب تقريرها البيئي السنوي.

ويعود ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها، والمباني التي تضم خوادم الكمبيوتر التي تشكل العمود الفقري لخدمات الحوسبة السحابية، وبالتالي للمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات عبر الإنترنت، والأدوات الجديدة جميعها المولدة للذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي".

وقالت المجموعة التي تتخذ مقرًا في كاليفورنيا "بينما ندمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتنا، قد يكون تقليل الانبعاثات أمرًا صعبًا".

وتحدثت عن احتياجات متزايدة للطاقة لأن الذكاء الاصطناعي يتطلب المزيد من القوة الحاسوبية، فضلًا عن الانبعاثات الناجمة عن استثماراتها في البنية التحتية، أي بناء مراكز بيانات جديدة أو تحديث المراكز القائمة.

وقد تعهدت غوغل تحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر عملياتها بحلول عام 2030.

كما حددت مايكروسوفت، الشركة الثانية على مستوى العالم في مجال الحوسبة السحابية، لنفسها هدفًا يتمثل في تحقيق بصمة كربونية سلبية بحلول عام 2030 أيضًا.

أما أمازون، الرائدة عالميًا في مجال الحوسبة السحابية بفضل فرعها المخصص "ايه دبليو اس" AWS، فلا تتوقع بلوغ هذه النتيجة قبل عام 2040. ويبقى نشاطها الرئيس البيع عبر الإنترنت الذي يتطلب مستودعات ومراكز لوجستية في أنحاء العالم جميعها.

تسلط الشركات الأمريكية الثلاث العملاقة الضوء على جهودها للحد من الهدر واستبدال المياه التي تستهلكها "لتبريد الخوادم"، فضلاً عن استثماراتها في الطاقة المتجددة، وفي التقنيات الناشئة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموجود فعلًا في الغلاف الجوي.

ولكن نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي، خصوصًا منذ ظهور تطبيق تشات جي بي تي "المطور من أوين إيه آي، التي تشكل مايكروسوفت مستثمرها الرئيسي"، يهدد بتقويض جهودها.

وفي العام 2023، زادت انبعاثات مايكروسوفت بنسبة 29% مقارنة بالعام 2020.

ومع ذلك، تؤكد الشركات أن التقدم في الذكاء الاصطناعي يتيح تحسين استهلاك الطاقة وسيساعد في إيجاد حلول جديدة للاحترار المناخي.