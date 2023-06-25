تمرُّ من ثقب الإبرة.. مزاد على حقيبة لا ترى بالعين المجردة

ستعرض أصغر حقيبة في العالم لا تتجاوز مقاساتها 657 × 222 × 700 ميكرومتر؛ للبيع في مزاد علني في فرنسا، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها ما بين 15 و25 ألف دولار أمريكي، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".