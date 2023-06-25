تمرُّ من ثقب الإبرة.. مزاد على حقيبة لا ترى بالعين المجردة

تمرُّ من ثقب الإبرة.. مزاد على حقيبة لا ترى بالعين المجردة
ستعرض أصغر حقيبة في العالم لا تتجاوز مقاساتها 657 × 222 × 700 ميكرومتر؛ للبيع في مزاد علني في فرنسا، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها ما بين 15 و25 ألف دولار أمريكي، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".
الحقيبة التي تتميز بلونها الأخضر الليموني وتحمل اسم ماركة "لويس فيتون" العالمية، تعد من أغرب منتجات الشركة، لدرجة أنها لا ترى بالعين المجردة، ويمكن أن تمر من ثقب الإبرة.
وصنعت شركة "MSCHF" الحقيبة لصالح شركة "لويس فيتون"، وهي نسخة متناهية الصغر من حقيبة "Louis Vuitton's On The Go".