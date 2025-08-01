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بعد رحيله.. تحية ملكية لأوزي أوزبورن من حرس قصر باكنغهام (فيديو)

بعد رحيله.. تحية ملكية لأوزي أوزبورن من حرس قصر باكنغهام (فيديو)
أوزي أوزبورنالمصدر: abc News
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 6:48 ص

قدّم حرس قصر باكنغهام تحية استثنائية لمغني الروك الشهير أوزي أوزبورن، عبر أداء نسخة خاصة من أغنيته الشهيرة "بارانويد" خلال مراسم تغيير الحرس، تكريمًا له بعد وفاته المأساوية.

وأثار هذا التكريم الذي جرى في يوم جنازة أوزبورن في مسقط رأسه بمدينة برمنغهام إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركوا فيديو للحرس الملكي وهم يؤدون الأغنية بنسختهم الخاصة.

@about.london

The Band of the Coldstream Guards perform “Paranoid” by Black Sabbath at Changing of the Guard today. RIP to Ozzy Osbourne the “Prince of Darkness” #guard #kingsguard #ozzyosbourne #blacksabbath #paranoid #heavymetal #rockband #london #buckinghampalace #fyp

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وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "هذه هي الروح البريطانية في أبهى صورها. ارقد بسلام يا أوزي".

وكان أوزي أوزبورن، مؤسس فرقة الروك بلاك ساباث، قد توفي عن عمر 76 عامًا في 22 يوليو الجاري، بعد معاناة مع مرض باركنسون وإصابات قديمة ناجمة عن حادث دراجة رباعية عام 2003. وأعلنت عائلته وفاته قائلة إنه توفي محاطًا بالحب في منزله.

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وقد شهدت الأسابيع التي سبقت وفاته حفل وداع أقيم في مسقط رأسه بمشاركة زملائه القدامى في الفرقة، حيث ظهر أوزبورن في آخر ظهور علني له برفقة توني أيومي وتيرينس "جيزر" بتلر وبيل وارد.

وقالت مصادر مقربة إن أوزبورن قضى أيامه الأخيرة في سلام، محاطًا بأحبائه وبالموسيقى التي عشقها طوال حياته.

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