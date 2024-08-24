قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى تقدم بها المستشار مرتضى منصور، يطالب خلالها بوقف وسحب ترخيص فيلم "الملحد"، وذلك لجلسة 24 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد فريق عمل فيلم "الملحد"، مشيرا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد أحمد فؤاد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل والكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.

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وأوضح مرتضى منصور في دعواه أن شعب مصر فوجئ بالترويج وعرض "تتر" لفيلم سينمائي تمهيدًا لطرحه في دور العرض تحت مسمى "الملحد"، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، معتبرا أن "العمل يحمل العديد من الرسائل السلبية لهدم كل القيم في المجتمع"، على حد تعبيره.

على الجانب الآخر، أقام المحامي هاني سامح دعوى في مجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78 تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن عرض "الملحد" في دور السينما.

واستند المحامي إلى أنّ الفيلم تمت إجازته رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى، مطالبا بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على تخصصات "الرقابة على المصنفات" إلى النيابة العامة.