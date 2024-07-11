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بسبب طولها.. شابة تواجه صعوبة في العثور على شريك (صور)

بسبب طولها.. شابة تواجه صعوبة في العثور على شريك (صور)
تعبيرية المصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
11 يوليو 2024، 9:09 ص

تواجه شياو ماي، 25 عامًا، من مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، تحديات في العثور على شريك حياتها، بسبب طولها الاستثنائي، الذي يبلغ 2.26 متر. 

وقدمت شياو ماي نفسها للعالم عبر مقطع فيديو قصير انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز طولها الفارع في أبريل الماضي، وفيه سلطت الضوء على تفاصيل من حياتها اليومية. 

 

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وقالت الفتاة إن لجوءها إلى مواقع التواصل، خصوصًا "تيك توك" كان الهدف منه البحث عن شريك مناسب لها، ورغم تحقيق الفيديو لمشاهدات مليونية، فإنها لم تعثر على الرجل المناسب بعد. 

وبدلًا من ذلك جذب الفيديو العديد من الزوار إلى منزلها في هيلونغجيانغ، بعضهم جاء لمقابلتها، وآخرون لالتقاط الصور معها. 

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ورغم الإحراج الأولي، أصبحت شياو ماي أكثر راحة وثقة بفضل الدعم والاهتمام الذي تلقته من الناس.

ومنذ طفولتها، سبب طول شياو ماي لها بعض التحديات. ففي الصف السابع، كان طولها 1.80 متر، وكانت نجمة فريق كرة السلة في مدرستها، ورغم اهتمام الأندية المحترفة بها، فضلت التركيز على دراستها، فإنها اضطرت للتوقف عن اللعب بعد إصابة خطيرة.

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واستمرت مشاكل الحياة اليومية لشياو ماي، بدءًا من عدم توافر ملابس مناسبة لقياسها، مرورًا بصعوبة العثور على أثاث مريح، وانتهاءً بتجنب نظرات الناس في الأماكن العامة، إلا أن دعم والدتها وتشجيعها على الترويج لنفسها عبر الإنترنت أسهم في تعزيز ثقتها بنفسها، بحسب ما أكدته.

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