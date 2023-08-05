منة شلبي في "فرقة الموت" مع أحمد عز

انضمت الفنانة منة شلبي، إلى فريق عمل فيلم "فرقة الموت"، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد عز، وفق ما أورده موقع "الفن".

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر/ أيلول، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، وفق الموقع.

وفيلم فرقة الموت يتعلق بصعيد مصر وخط الصعيد، ويحكي قصة الأربعينيات والخمسينيات عندما كان الخط لا يزال موجودًا، بحسب المعلومات المكتشفة عنه.

ويعد هذا العمل استمرارًا للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما، بعد تقديمهما العديد من الأفلام مثل الجريمة وبدل فاقد.

وكانت آخر أعمال الفنانة المصرية منة شلبي مسلسل تغيير جو، وشاركها في بطولته الفنان الأردني إياد نصار، ويحكي قصة تغير الحياة بعد تعارف الشخصيتين الرئيسيتين على بعضهما البعض.