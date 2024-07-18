كشفت منطقة الرياض السعودية، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة تستهدف حماية طلبيات المطاعم من تعديات بعض عمال التوصيل التي توثقها كاميرات المراقبة في الطرقات على مستوى العالم.

وتعتمد المبادرة الجديدة التي تحمل اسم "غلفها بزيادة"، على تغليف محكم للطلبيات من قبل المطاعم التي أعلنت الكثير منها عن الاستجابة للمبادرة التي تسري معاييرها بعد ثلاثة أشهر.

وقالت أمانة منطقة الرياض التي تضم مدينة الرياض العاصمة والعديد من المحافظات المحيطة بها في وسط المملكة، إن "غلفها بزيادة" تستهدف "تأكيد وصول الأغذية والمشروبات بطرق أكثر أمانًا، وبتغليف محكم للأغذية قبل تسليمها، وفق معايير تركز على منع العبث وسهولة رصده أثناء تسليمها للمستهلك".

وحثت الأمانة قطاعات الأغذية والمشروبات وتطبيقات التوصيل، على تطبيق معايير المبادرة، قبل 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، لضمان وصول طلبات "أكثر أمانًا وسلامة ودون عبث".

وتتضمن المعايير التي حددتها الأمانة، أن يكون تغليف الطلبية محكمًا وآمنًا، يضمن منع العبث ويتيح رصده على الطلبات، بجانب جودة وسلامة الغذاء.

وسرعان ما أعلنت مطاعم وجبات سريعة ومشروبات، الانضمام للمبادرة، بينما رحب مدونون سعوديون كثر بالخطوة مع انتشار الكثير من التعديات على الطلبيات في مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف إياد الحمود، وهو مدون سعودي مشهور، كثيرًا ما ينشر في حسابه بموقع "إكس"، مقاطع فيديو لتعديات عمال توصيل على طلبيات، مبادرة أمانة الرياض بأنها "قرار مهم".