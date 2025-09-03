جيرارد ديبارديو يستأنف قرار محاكمته بتهمة الاغتصاب

أعلن محامي الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو أن موكله سيستأنف قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، في تصريحات أدلى بها لشبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية الثلاثاء.

ويواجه ديبارديو اتهامات باغتصاب الممثلة شارلوت أرنو والاعتداء عليها جنسيًا عام 2018، وكانت قاضية التحقيق قد أمرت في 28 أغسطس بإحالته إلى المحاكمة على خلفية هذه القضية.

أخبار ذات علاقة اتهام جيرار دوبارديو باغتصاب الممثلة شارلوت أرنولد

المحامي جيريمي أسو اعتبر أن قاضية التحقيق، التي تابعت الملف منذ عام 2020، "لم تمنح موكله حق الاستفادة من تحقيق متوازن يجمع أدلة الإدانة والبراءة معًا"، مؤكدًا أن ديبارديو ينفي الاتهامات ويصرّ على أن العلاقة كانت بالتراضي.

ويأتي هذا التطور بعد أن صدر بحق ديبارديو حكم في مايو الماضي بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين خلال تصوير فيلم "Les Volets verts" عام 2021، وهو حكم استأنفه الممثل أيضًا.