أطباق إيطالية.. معكرونة بطعم الديدان وبيتزا بمذاق النمل

في وقت تخوض فيه الحكومة الإيطالية معركة قوية للحفاظ على هوية المطبخ الإيطالي، يتسابق إيطاليون على تذوق أطباق من المعكرونة بطعم الديدان وبيتزا بمذاق النمل.

يرى كثيرون، أن هذه الأطباق مكانها القمامة، في حين يقول البعض الآخر ممن جرّبها إنها لذيذة، ويأتي ذلك كله وسط تنامي مزارع الحشرات في البلاد.

وحسب الـ"بي بي سي"، تعد مزرعة "الكريكيت"، أكبر مزرعة للحشرات في إيطاليا، وهي تعمل على تحويل مليون صرصور إلى مكونات غذائية يوميًا، حيث يتم تجميد الحشرات وغليها ثمّ تجفيفها وطحنها في النهاية للتحوّل إلى دقيق يمكن استخدامه في إنتاج المعكرونة والخبز والفطائر، وغيرها من الأطباق.