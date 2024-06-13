هروب أضحية في شوارع القاهرة يثير السخرية (فيديو)

وحاول صاحب العجل السيطرة عليه وتقييده بالحبال، إلا أنه لم ينجح بسبب قوة العجل ورفضه الوقوف.

وكشف رواد مواقع التواصل أن العجل مُلكٌ لأحد الأشخاص المقيمين بالمنطقة، وكان مقيدًا أمام منزله استعدادًا لذبحه بعيد الأضحى، إلا أنه تخلص من قيده وجرى بالشارع.

وجدير بالذكر أن مشهد هروب العجول بالشوارع ظاهرة انتشرت خلال السنوات الماضية، ودائمًا ما يتناولها نشطاء مواقع التواصل بسخرية.

وكان بعض الرواد طالبوا خلال السنوات الماضية بتجريم ذبح الحيوانات بالشارع، وتخصيص أماكن معينة للذبح، حتى لا يشوَّه شكل الشوارع بالدماء.