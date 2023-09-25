شباك تذاكر الأفلام بأمريكا الشمالية في أدنى مستوى عام 2023

سجّل شباك التذاكر في أمر]كا الشمالية أدنى مستوى له في 2023 خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، فيما حافظ فيلم "ذي نان 2" ("The Nun II") على الصدارة مع تحقيقه إيرادات بلغت 8,4 مليون دولار، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش" إنّ "الأرقام سيئة"، مشيراً إلى أنّ نتائج الشهر كلّه كانت ضعيفة.

ومُنع الممثلون بسبب الإضراب الذي يشلّ القطاع الترفيهي في هوليوود منذ أشهر، من الترويج لأفلامهم المقبلة.

وحققت الأفلام الخمسة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع عائدات إجمالية قدرها 31 مليون دولار، أي أقل من إيرادات فيلم "باربي" وحده في رابع عطلة نهاية أسبوع له.

وتصدّر فيلم الرعب "ذي نان 2" من إنتاج استوديوهات "وارنر باذرز" وبطولة تايسا فارميغا، شباك التذاكر خلال الأسابيع القليلة الفائتة، مع العلم أنّ عائداته أتت متوسطة.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم الحركة الجديد "إكسباندبلز" (Expend4bles)، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام "إكسباندبلز" ومن إنتاج "لاينزغيت"، مع إيرادات بلغت 8,3 مليون دولار، بحسب تقديرات "إكزبيتر ريليشنز".

ويشارك عدد من الممثلين المخضرمين في هذا العمل من بينهم جايسن ستاثام وسيلفستر ستالون ودولف لوندغرن، بالإضافة إلى وجوه جديدة في السلسلة كميغن فوكس وفيفتي سنت وأندي غارسيا. وتتوجّه الشخصيات في القصة إلى ليبيا لمحاولة منع مرتزقة من سرقة شحنة نووية.