أعلن ممثلو الادعاء في صقلية، اليوم السبت، فتح تحقيق بالقتل غير العمد عن طريق الإهمال، بعد غرق يخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش في شمال إيطاليا ومقتل سبعة أشخاص، مؤكدين أن التحقيق في مراحله الأولى.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال المدعي أمبروجيو كارتوسيو: "رفع مكتب المدعي العام في تيرميني إيميريسي قضية أمام الدولة ضد مجهول للإبلاغ عن جريمة غرق بسبب الإهمال وقتل بسبب الإهمال".

وأضاف: "ما زلنا في المرحلة الأولى، ولأن التحقيق قد يتطور بطريقة أو بأخرى، لا نستبعد أي أمر إطلاقًا".

وغرق اليخت فجر الاثنين قبالة سواحل بورتيتشيلو قرب باليرمو إثر زوبعة عنيفة، وتسبب غرقه بمقتل سبعة أشخاص بينهم مايك لينش (59 عامًا) وابنته (18 عامًا).

وكان المركب الشراعي، البالغ طوله 56 مترًا، ويرفع العلم البريطاني، راسيًا على بعد نحو 700 متر قبالة بورتيتشيلو قرب باليرمو في شمال إيطاليا عندما ضربته زوبعة مائية ليغرق خلال دقائق.

وأضاف كارتوسيو أن التحقيق فُتح في هذه المرحلة ضد مجهول، ولكن "من الممكن أن نحدّد مشتبهًا بهم قبل رفع الحطام".

وكان على متن المركب 22 شخصًا أنقذ منهم 15 بينهم زوجة لينش.

وقال كارتوسيو "كان حدثًا مفاجئًا وغير متوقع".

وقال رافائيل ماكودا، قائد هيئة ميناء باليرمو، إنه سُمِح لليخت بالرسو في المنطقة التي غرق فيها و"لم يوجد تحذير من عاصفة هذا المساء"، مذكرًا بأن طاقم سفينة قريبة عمِل على إنقاذ الناجين.

وتثير سرعة غرق اليخت وعدم تضرر قوارب أخرى محيطة به تساؤلات، بينها ما إذا كانت العارضة التي تعمل بمنزلة ثقل موازن للصاري الضخم، منخفضة أو مرفوعة خلال العاصفة.

وكان رجل الأعمال الثري الملقب "بيل غيتس البريطاني" يحتفل مع أصدقائه ومحاميه بتبرئته في حزيران/ يونيو الماضي من تهمة بالاحتيال في الولايات المتحدة كانت ستكلفه سنوات من السجن.