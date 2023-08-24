مجلس الوزراء الألماني يخفف شروط نيل الجنسية

قرر مجلس الوزراء الألماني تسهيل الحصول على جنسية البلاد، وذلك بعد موافقته على مشروع قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

ويسمح القانون لمن أقام في ألمانيا 5 أعوام بتقديم طلب الحصول على الجنسية بدلا من 8 سنوات، شريطة التزامه ب"قيم المجتمع الحر"، كون القانون يمنع تجنيس مرتكبي جرائم العنصرية أو جرائم تعادي السامية.

ويمكن لمن اندمجوا في المجتمع الألماني ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد التقديم على الجنسية بعد 3 سنوات.

ويشترط القانون قدرة الشخص على كسب عيشه دون الاعتماد على إعانات اجتماعية.

وتسعى الحكومة الألمانية بموجب مشروع هذا القانون الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان لجعل ألمانيا نقطة جاذبة للكوادر الفنية المتخصصة.