الإعلامية اللبنانية يمنى شري توارى الثرى في كندا

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، أن مراسم تشييع الإعلامية الراحلة يُمنى شري، أُقيمت اليوم الجمعة في مدينة هاملتون، التابعة لمقاطعة أونتاريو في كندا، عقب وفاتها أمس الخميس، عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض سرطان الرئة.

وبحسب المصادر ذاتها، أُقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة، في مركز الولاية الإسلامي بمدينة هاملتون، وذلك بفارق زمني بلغ 8 ساعات عن توقيت مكة المكرمة.

ووريت الراحلة الثرى في مقبرة "مونت هاملتون" التابعة للمدينة ذاتها في مقاطعة أونتاريو، التي تُعد من أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظًا بالسكان.

وشهدت مراسم التشييع حضورًا مقتصرًا على أسرة الفقيدة وبعض المقربين منها، إضافة إلى عدد من أفراد الجالية اللبنانية في كندا، في أجواء خيم عليها الحزن والأسى على رحيلها في الغربة بعيدًا عن أرض الوطن.

وقد تفاعل عدد من مشاهير لبنان مع خبر الوفاة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبّرين عن حزنهم العميق لرحيل إعلامية كانت من أبرز الوجوه على الشاشات اللبنانية خلال تسعينيات القرن الماضي.

يُذكر أن يُمنى شري حققت شهرة واسعة في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة، أبرزها "القمر ع الباب" و"يا حاضر يا ماضي"، كما خاضت تجارب تمثيلية في عدد من المسلسلات، من بينها "الباشا" و"هند خانم"، ما رسّخ مكانتها كإحدى الشخصيات الإعلامية والفنية البارزة في تلك الحقبة.