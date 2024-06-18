أحمد فهمي: "عصابة الماكس" تجربة صعبة.. ولدي مفاجأة مع أحمد السقا

قال الفنان المصري أحمد فهمي، بطل فيلم "عصابة الماكس" المعروض حاليا بدور العرض السينمائية، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن فكرة الفيلم شجعته على خوض التجربة، التي وصفها بالصعبة؛ بسبب ضغوطات التصوير بجدول زمني معين من أجل اللحاق بالعرض خلال موسم عيد الأضحى.

ونوه إلى أن كتابة الفيلم استغرقت شهورًا من أجل بناء الشخصيات الموجودة بأحداث العمل، خصوصًا أن الفيلم مستوحى من شخصية "المكسيكي" التي سبق وظهر فيها أحمد فهمي بفيلم "كازابلانكا" منذ خمسة أعوام.

وأشار أحمد فهمي إلى أنه يحب القيام بالتجارب والمغامرات الفنية الجديدة من خلال اختيار مضمون ونوعيات مختلفة من الأدوار والأعمال السينمائية التي يقدمها للجمهور كنوع من التحدي بالتجديد، مؤكدا حرصه الدائم على التطور والانتقاء من دون الثبات على نوعية فنية واحدة، وأوضح أنه يرفض أن يحصر نفسه بالشخصيات الكوميدية فقط، بل قال إنه يعمل دائما على اختيار أدوار جادة.

ووصف فهمي فيلمه الجديد "عصابة الماكس" بأنه يجمع ما بين الكوميديا والأكشن، وأشار إلى أن هذه النوعية قريبة من الجمهور، كما أعرب عن سعادته بحضور أحمد السقا كضيف شرف في الفيلم، وقال إن يعتز بالصداقة التي تجمعه بالسقا، وأوضح أن هناك عملا سينمائيا جديدا سيجمع بينهما قريبا.

ويصف فهمي موسم عيد الأضحى السينمائي بأنه الأصعب من بين المواسم الأخرى، ويستدل في حديثه على الموسم الحالي الذي تشارك فيه عدة أعمال ضخمة، أبرزها "ولاد رزق 3" و "اللعب مع العيال" و "أهل الكهف" وأعمال أخرى، حسبما ذكر.

وواصل قائلا: "قدمنا خلطة مختلفة من خلال فيلم عصابة الماكس نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، كل فيلم مُشارك في الموسم له طبيعته الخاصة المختلفة عن الآخر، والعلاقة بين الأفلام تكاملية من حيث النوعيات المطروحة في الموسم، واختلافها، وهذا في مصلحة الجمهور والسينما المصرية، أتمنى النجاح للجميع وسعيد بردود الأفعال الأولية التي وصلتني عن الفيلم، أرجو أن نكون موفقين بهذا العمل الذي بذلنا فيه مجهودا كبيرا، وفي ظروف تصوير صعبة".