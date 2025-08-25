سطو على معلمة في وضح النهار يثير غضب السودانيين

حالة من الغضب الشديد الممتزج بالصدمة عمّت منصات التواصل السودانية خلال الساعات الماضية، إثر تداول مقطع فيديو لكاميرا مراقبة على الطريق يوثق تعرّض إحدى المعلمات لعملية نهب في وضح النهار وتحت تهديد السلاح، بمنطقة "كرري"، بمدينة أم درمان.

وأظهر التسجيل 3 شبان يستقلون دراجة نارية يهاجمون الضحية قبل أن ينتزعوا حقيبتها ويلوذوا بالفرار، ضمن ما يُعرف محليًّا بظاهرة "9 طويلة"، والتي تشير إلى أسلوب سطو مباغت ومسلح بالدراجات النارية.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من النشطاء السودانيين إزاء تدهور الأوضاع الأمنية.

كما دعا آخرون إلى الإسراع في ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمات فورية مع إعلان العقوبات على الملأ "حتى يكونوا عبرة لغيرهم".

وأوضح معلقون أن المهاجمين ظهروا في المقطع "بطمأنينة لافتة"؛ ما اعتُبر مؤشرًا على غياب الردع وتدهور الأوضاع الأمنية.