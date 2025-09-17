القضاء الأمريكي يرفض طلب إعادة محاكمة الأخوين مينينديز

رفض قاضٍ في لوس أنجلوس، الاثنين الـ15 من سبتمبر الجاري، طلبًا قدمه محامو الأخوين لايل وإريك مينينديز لإعادة محاكمتهما في قضية مقتل والديهما عام 1989، مؤكدًا أن الأدلة الجديدة التي استند إليها الطلب لا ترقى إلى مستوى قد يؤثر في قرار هيئة المحلفين.

وأوضح القاضي ويليام رايان أن الأدلة المضافة، المتمثلة في رسالة يُزعم أن إريك كتبها لابن عمه عام 1989 حول تعرضه لاعتداء جنسي من والده، إلى جانب شهادة خطية لعضو سابق في فرقة "مينودو" يدّعي تعرضه لاعتداء مماثل من خوسيه مينينديز، "ليست قوية بما يكفي" لتغيير مسار القضية أو تخفيف الحكم.

ويأتي القرار بعدما جادل فريق الدفاع بأن تلك الأدلة تعزز مزاعم الأخوين بأن الجريمة كانت ردًّا على اعتداءات جنسية سابقة من والدهما، في حين يتمسك الادعاء بأن الدافع وراء القتل كان الجشع، مستشهدًا بإنفاقهما المبالغ الطائلة بعد الحادثة.

وعقب الحكم، أكد بيان نُشر على صفحة "لايل مينينديز" في "فيسبوك" أن "المعركة مستمرة"، واصفًا القرار بـ"المخيب للآمال"، فيما اعتبرت مصادر مقربة من العائلة لمجلة People، أن "الفرصة سُلبت من روي روسيلو لإثبات روايته".

أخبار ذات علاقة بعد 3 عقود.. رفض الإفراج عن إريك مينينديز قاتل والديه

يُذكر أن الأخوين مينينديز يقضيان حكمًا بالسجن المؤبد منذ التسعينيات، بعدما أُعيد الحكم عليهما مطلع العام الحالي من السجن 50 عامًا إلى المؤبد، وهو ما أهّلهما لطلب الإفراج المشروط. غير أن طلبهما الأخير رُفض الشهر الماضي بسبب سلوكهما السابق داخل السجن. وسيُسمح لهما بالتقدم بطلب جديد للإفراج المشروط بعد ثلاث سنوات.