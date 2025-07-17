أبرزهم السادات.. ناقد يكشف سر استعانة محمد رمضان بشخصيات شهيرة

لا يكاد يطرح الفنان المصري محمد رمضان عملاً فنياً جديداً دون أن يُحدث موجة من الجدل، سواء بسبب إطلالاته أو محتوى كليباته الغنائية من كلمات أو رقص واستعراض، واللافت في أعماله الأخيرة، هو اعتماده المتكرر على توظيف رموز وشخصيات شهيرة ارتبطت بوجدان الجمهور العربي؛ ما يطرح تساؤلات حول الرسائل التي يرغب رمضان في إيصالها.

أغنية "عضمضم" وعبارة توفيق الدقن

الأغنية الأحدث لمحمد رمضان، "عضمضم"، التي أطلقها عبر مختلف المنصات الرقمية، تصدّرت الترند بعد حملة ترويجية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحرص رمضان على بث مقاطع قصيرة يظهر فيها مردداً كلمات الأغنية بطريقة ساخرة؛ ما ساهم في انتشارها السريع.

لكن اللافت أن رمضان استهل الأغنية بعبارة شهيرة للفنان الراحل توفيق الدقن: "لو كلها بقت فتوات، أمال مين هيضرب؟!"، وهي جملة ذات دلالات ساخرة استخدمها ضمن سياق يعزز طابعه الاستفزازي في الأعمال المصورة.

أخبار ذات علاقة القضاء يغلق ملف اتهام محمد رمضان بإهانة العلم المصري



تقليد السادات في "برج الثور"

أما كليب "برج الثور"، الذي طُرح ، في وقت سابق ففاجأ رمضان الجمهور بظهوره في لقطة تحاكي أسلوب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث ظهر بالبايب الشهير للرئيس الراحل السادات ومرتدياً عقداً من الماس، الأمر الذي قوبل بموجة من الانتقادات، اعتبرها البعض إساءة غير مبررة لرمز وطني كبير.

وردّ رمضان على الانتقادات قائلًا: "شرف عظيم أن أستحضر شخصية بطل الحرب والسلام .. السادات أسطورة لن ينساها التاريخ، وعائلته بمثابة عائلتي الثانية"، وأضاف أن علاقته كانت قوية بالراحلة جيهان السادات، وأنه استأذن ابنتها، نهى السادات، قبل تصوير المشهد، مؤكداً أنها لم تبدِ أي اعتراض.



أغنية "متعودة" وصوت عادل إمام

وكان من أبرز الانتقادات التي وجهت إليه اقتباس أخذه من الزعيم عادل إمام عند طرحه لأغنية "متعودة"، التي تعاون فيها مع مغني الراب الجزائري "سولكينج"، إذ تضمنت جزءاً من التسجيل الصوتي لعبارة "متعودة دايمًا" الشهيرة التي أطلقها الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

الاستخدام المباشر لصوت عادل إمام أثار تحفظات عدد من النقاد والجمهور، الذين اعتبروا ذلك تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، خصوصا أن الأغنية لا ترتبط بالمسرحية من حيث المضمون، وتم توظيف العبارة في سياق ترويجي لم يعكس روح العمل الأصلي.

أخبار ذات علاقة محكمة مصرية تؤيد إيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية

رمضان دافع عن الأغنية قائلاً: "الفكرة ولدت حين التقيت بسولكينج في لبنان قبل عامين، واتفقنا على تقديم عمل مشترك يربط بين مصر والجزائر. واخترنا اسم 'متعودة' لما تحمله من شهرة جماهيرية، ولم تكن النية الإساءة لعادل إمام أو عمله".

ومن جانبه أكد محمود قاسم الناقد الفني أن الفنان محمد رمضان يعتمد في بعض الأحيان استراتيجية واضحة في أعماله الفنية، تقوم على توظيف شخصيات تاريخية ورموز ثقافية معروفة، بهدف إثارة الجدل وضمان تصدّر المشهد والترند.

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أوضح قاسم أن "رمضان يتمتع بقدر كبير من الذكاء في اختيار أعماله، حيث ينجح في خلق حالة من التفاعل الدائم مع الجمهور، ويصنع من خلالها إثارة تسهم بدرجة كبيرة في انتشار الأعمال وزيادة نسب مشاهدتها على المنصات الرقمية".

وأضاف الناقد الفني أن رمضان عادة ما يتحدث أو يحاكي شخصيات تحظى بثقة ووزن في الذاكرة الجماعية، مشيرًا إلى أنه سبق أن استعان بعدد من تلك الشخصيات في أغانيه وكليباته، في محاولة للاقتراب من الأسماء البارزة واستثمار حضورها الرمزي لتعزيز تأثير أعماله.

وتابع قاسم: "رمضان ينجح في تقديم محتوى يصل إلى مختلف الفئات، بأسلوب بسيط وفعال، ويحرص دائمًا على الترويج لأعماله بحملات مدروسة تضمن لها النجاح والانتشار".

وأشار إلى أن تقليد محمد رمضان لتلك الشخصيات يعكس وعياً واضحاً بكاريزما الشخصيات التي يستحضرها، ويؤكد امتلاكه أسلوباً خاصاً في إدارة مشواره الفني وترويج أعماله الغنائية.

وختم قاسم حديثه بالتأكيد على أن "رمضان فنان ذكي، لديه موهبة في الغناء، ويعرف جيدا كيف يلفت الانتباه ويخلق لنفسه مساحة ثابتة.