نجح شاب يمني في انتشال سيدة وطفلها من قلب سيل جارف اجتاح مناطق وشوارع محافظة إب، وسط البلاد، بعد عملية إنقاذ وصفت بالبطولية وأثارت إعجاب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة، شاباً يتدلى بواسطة حبل على جانب أحد المباني، لإنقاذ السيدة التي كانت تحتضن طفلها بكل قوة، بعد أن كانا وسط السيل القوي، في منطقة "الخشبة" التابعة لمديرية "جبلة".

وعبّر ناشطون يمنيون، عبر منصات التواصل، في تعليقهم على الواقعة، أن المشهد كان "يحبس الأنفاس"، خاصة مع الخطر الذي كان يحيط بالشاب والسيدة وطفلها.

وقضى العشرات من اليمنيين في الأيام الأخيرة، جرّاء السيول التي تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على اليمن، بحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأدت الأمطار إلى تشريد آلاف اليمنيين، بعد تضرر المنازل، والبنية التحتية، وجرف أراض زراعية وانهيار الطرق.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، إن نحو 180 ألف شخص تضرروا جراء السيول منذ مطلع الشهر الجاري، داعية إلى توفير 5 ملايين دولار للاستجابة الطارئة.