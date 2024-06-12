السعودية تطلق خدمة التاكسي الطائر في موسم الحج (فيديو وصور)

وقالت الهيئة إنّ الطائرة التي أقلعت في المشاعر المقدسة، هي أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني.

ويقول القائمون على المشروع، إن الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي، تتضمن نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.