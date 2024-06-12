السعودية تطلق خدمة التاكسي الطائر في موسم الحج (فيديو وصور)
دشنت السعودية، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، خدمة التاكسي الطائر لأول مرة في موسم الحج الحالي بهدف توفير وسيلة نقل متطورة تسهل تنقل الحجاج في أكثر مراكز العالم ازدحامًا.
وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، عن تدشين التاكسي الطائر ذاتي القيادة، حيث أقلعت الطائرة الكهربائية الصغيرة ذات المقعدين، بشكل عمودي، بحضور مسؤولين كبار.
وقالت الهيئة إنّ الطائرة التي أقلعت في المشاعر المقدسة، هي أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني.
ويقول القائمون على المشروع، إن الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي، تتضمن نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.
ومن غير الواضح إن كان سيتاح لأي حاج طلب التاكسي الجوي للتنقل، بسبب مدى الحاجة لوجود مهبط خاص بهذا النوع من الطائرات في الفنادق، كما لم تتضح بعد تكاليف تلك الخدمة.
وتتجه السعودية نحو التوسع في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني.