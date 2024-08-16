أوقفت الشرطة التركية، أمس الخميس، 5 أشخاص كانوا في موكب زفاف، عندما قطعوا بسياراتهم طريقًا حيويًّا في مدينة إسطنبول المزدحمة، للرقص وسط الشارع.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادثة سيارات موكب الزفاف وهي تتوقف وسط الطريق "رقم 5" الرئيس، الذي يربط شرق إسطنبول بغربها، لتبدأ حلقة دبكة على حين توقف السير تمامًا.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إن الشرطة أوقفت خمسة أشخاص، واحتجزت مركباتهم بسبب تلك الحادثة التي شهدتها منطقة كوتشوك شكمجة غربي إسطنبول.

ويواجه المدعوون الخمسة لحفل الزفاف تهم تعريض السلامة المرورية للخطر، والقيادة غير الآمنة، وعرقلة السير، وأُحِيلُوا إلى المحكمة.

وأظهر مقطع فيديو نشره وزير الداخلية، علي يرلي كايا، على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، خمس سيارات كانت في موكب الزفاف، قبل أن ينتهي بها الحال أمام مخفر الشرطة.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط مطالب واسعة بتشديد العقوبات على المتورطين بحادثة قطع الطريق، من دون أن تغيب التعليقات الطريفة من قبل مدونين.

ويعيش قرابة 16 مليون نسمة في مدينة إسطنبول التي تعاني ازدحامًا مروريًّا كبيرًا في أكثر مدن البلاد استقطابًا للسكن؛ بهدف الدراسة والعمل والسياحة.