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"عائشة" التونسي يحصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان ديربان

"عائشة" التونسي يحصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان ديربان
مشهد من الفيلمالمصدر: فيلم عائشة
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 4:10 م

فاز فيلم "عائشة" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان "ديربان" السينمائي بجنوب أفريقيا في ختام دورته السادسة والأربعين أمس الأحد.

وهذه الجائزة الثانية التي يحصدها الفيلم في يوليو/تموز الجاري بعد جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم طويل في مهرجان القدس للسينما العربية في دورته الخامسة.

وحاز أيضا في وقت سابق هذا العام على جائزة أفضل فيلم متوسطي في مهرجان البندقية السينمائي والجائزة الأولى في مهرجان الفيلم العربي بزيوريخ.

وأنتج الفيلم الذي مدته 120 دقيقة، في العام 2023 وعرض لأول مرة في القاعات في العام 2024. ويتشارك الأدوار الرئيسة فيه الممثلون فاطمة صفر ونضال السعدي وياسمين الديماسي وهالة عياد، وهو من إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وإيطاليا وقطر والسعودية.

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ويدور الفيلم، حول فتاة تغادر موطنها في الجنوب التونسي المحافظ بحثا عن فرص أفضل في العاصمة حيث الحياة أكثر صخبا، وهناك تواجه مفاجآت وخيبات وعدة تحديات في طريقها لبدء حياة جديدة.

ويقول مخرج الفيلم البرصاوي: "هو يتحدث عن معنى الحرية والهوية ويدعو الناس إلى التحرر من الصمت والتعبير".

وينظم مهرجان ديربان السينمائي الدولي الذي أسس في العام 1979، مركز الفنون الإبداعية بجامعة كوازولو ناتال، وهو أقدم وأكبر مهرجان سينمائي في جنوب أفريقيا، حيث يعرض أكثر من 100 فيلم.

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