كشف تقرير ملكي، الأربعاء، إجمالي أرباح "دوقية كورنوال" للسنة المالية 2023-2024، الذي بلغ نحو 30 مليون دولار.

وبحسب مجلة "بيبول"، فإنه وباعتباره وريثًا للعرش البريطاني، يحق للأمير ويليام، الذي لا يتلقى دخلًا تقليديًا، الحصول على الأرباح الفائضة من ممتلكات الدوقية.

وتم إنشاء "دوقية كورنوال" من قبل الملك إدوارد الثالث في عام 1337؛ بهدف توفير الأموال لوريث العرش.

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وتمتد الدوقية على أراضي 23 دولة إنجليزية، معظمها في جنوب غرب إنجلترا، وتغطي مساحات شاسعة ومنازل على امتداد 130 ألف فدان. وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وعلى الرغم من أن راتب الأمير ويليام ضخم، فإنه ليس معفيًا من دفع الضرائب. لكن لم يتم تضمين المبلغ الإجمالي للضريبة في التقرير.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يقوم فيه الأميران ويليام وكيت ميدلتون بفحص طلبات التوظيف لشغل منصب "مساعد السكرتير الخاص" الجديد لويلز والمملكة المتحدة.

ونشر قصر كنسينغتون وصفًا وظيفيًا للدور عبر الإنترنت، وأُغْلِق باب التقدم للوظيفة يوم الجمعة 19 يوليو الجاري.

وفقًا لإعلان الوظيفي، يجب على المرشح الناجح أن يتحدث اللغة الويلزية، وأن "يدعم أمير وأميرة ويلز".

كما "سيتولى السكرتير الخاص المساعد لويلز والمملكة المتحدة التخطيط وتنفيذ معظم المشاركات العامة للأميرين في ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والمساهمة في تطوير استراتيجية الأسرة المالكة لتعظيم التأثير عبر الدول المكونة للمملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على ويلز".