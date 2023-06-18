"دخيل وسامية".. قصة شاب وفتاة إيزيديين انتصرا على داعش بالزواج مرتين

خلال سيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسوريا، بين عامي 2014 و2019، ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جرائم ضد الإنسانية، وخلّف آلاف قصص المآسي التي ما زال صداها يُسمع إلى اليوم.

ومن بين تلك المآسي، قصة الشابة الإيزيدية "سامية سمو" التي اختطفها مسلحو التنظيم قبل 9 أعوام عندما كانت لا تزال عروسًا للشاب "دخيل حسن"، وبعد تحريرها من قبضة التنظيم، أقام دخيل وسامية حفل زواجهما مرة ثانية، في رسالة مفادها أن "الحب والإنسانية انتصرا على الإرهاب".

في العام 2014، كان دخيل وسامية متزوجين للتو عندما اقتحم تنظيم "داعش قضاء سنجار في محافظة نينوى، واختطف مسلحوه الشابة "سامية" إلى جانب آلاف النساء والأطفال والرجال، كما قتل ونكّل بآلاف آخرين.