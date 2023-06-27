الحجيج يوثقون بعدسات هواتفهم الذكية اللحظات الإيمانية في مشعر عرفات

في تجل واضح لسطوة التكنولوجيا على مناحي الحياة المختلفة، أصبحت الهواتف الذكية تربط عبر الاتصال المرئي، حجاج بيت الله الحرام، مع ذويهم في بلدانهم، حيث يستطيعون توثيق رحلتهم لأداء فريضة الحج.

وينفر المشاركون في الحج هذا العام، وهو فريضة لدى المسلمين، مساء اليوم الثلاثاء، من عرفة وهو أهم أركان الحج، إلى صعيد مزدلفة حيث يقضون ليلتهم قبل التوجه إلى رمي الجمرات صباح غد.