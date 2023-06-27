الحجيج يوثقون بعدسات هواتفهم الذكية اللحظات الإيمانية في مشعر عرفات
في تجل واضح لسطوة التكنولوجيا على مناحي الحياة المختلفة، أصبحت الهواتف الذكية تربط عبر الاتصال المرئي، حجاج بيت الله الحرام، مع ذويهم في بلدانهم، حيث يستطيعون توثيق رحلتهم لأداء فريضة الحج.
وينفر المشاركون في الحج هذا العام، وهو فريضة لدى المسلمين، مساء اليوم الثلاثاء، من عرفة وهو أهم أركان الحج، إلى صعيد مزدلفة حيث يقضون ليلتهم قبل التوجه إلى رمي الجمرات صباح غد.
وحرص العديد من الحجاج على التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، في هذه المناسبة التي تشتاق إليها أفئدة ملايين المسلمين من جميع أقطار العالم، يسردون لهم قصصهم في عرفات، منذ شروعهم في التوجه إليها بعد طلوع الشمس والبقاء فيها إلى الغروب.
وسادت مشاعر الفرح بين الحجاج وذويهم، حيث تبادلوا الدعوات بأن "يتم الله عليهم حجهم، وأن يمنحهم شرف القدوم لزيارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في الأعوام القادمة".