نيويورك تستعد لاستقبال مقهى "فريندز" الشهير في خريف 2025

مقهى سنترال بيرك من مسلسل "فرندز"المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز

يُفتتح في ساحة تايمز سكوير في نيويورك مقهى مماثل لـ"سنترال بيرك" الشهير في مسلسل "فريندز" الكوميدي، في أواخر خريف 2025، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، الجهات القائمة على المشروع، ومن بينها مجموعة "وارنر براذرز ديسكوفيري" الإعلامية الأميركية.

الأصدقاء في المقهة

وقالت المجموعة في بيان: "صمِّم المقهى بأسلوب حديث ليتماشى مع أذواق الزبائن في الوقت الراهن، لكن لا تزال روحية سنترال بيرك المميزة حاضرة، إذ يوفر المكان للسكان المحليين والزوار تجربة لا تُنسى حول فنجان قهوة أو وجبة"، على أرائك برتقالية مشابهة للأريكة التي اشتهرت في المسلسل.

وهذا ثاني مقهى من نوعه في الولايات المتحدة والعالم، بعد مقهى آخر في بوسطن.

ويُعدّ مسلسل "فريندز" الذي تعود ملكيته إلى استوديوهات "وارنر براذرز"، من أكثر الأعمال التلفزيونية شهرة في العالم. ويتناول هذا العمل الممتد على 236 حلقة بُثّت في الولايات المتحدة بين عامي 1994 و2004، يوميات ستة أصدقاء شباب من نيويورك، ثلاث نساء وثلاثة رجال، وتدور الأحداث بين شققهم ومقهى "سنترال بيرك".

تصميم المقهى الجديد

واقترن نجاحه التلفزيوني بنجاح تجاري دائم، تجلّى من خلال منتجات ونشاطات من عالم المسلسل، مثل المعرض التفاعلي "ذي فريندز إكسبيريينس" في  نيويورك، ولاس فيغاس، ولندن.

