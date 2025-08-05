فأر بحجم قطة يُرعب سكان مدينة بريطانية (صور)

عُثر في أحد المنازل شمال "يوركشاير" في بريطانيا على فأر ضخم يبلغ طوله أكثر من 22 بوصة من الأنف إلى الذيل.

وشارك المستشاران ديفيد تايلور، وستيفن مارتن، عبر فيسبوك، تفاصيل هذا الاكتشاف المثير للقلق، مشيرين إلى أن الفأر، الذي عثر عليه عامل مكافحة الآفات، يبلغ حجم قطة تقريبًا.

وأشار المستشاران، وفقًا لصحيفة "بيبول"، إلى أن هذه ليست حالة فردية، ووصفا الوضع بأنه "مشكلة متزايدة".

وأكدا أنه "كلما استمر تجاهل المشكلة، تفاقمت الأوضاع أكثر.. نحن بحاجة إلى إجراءات فعلية، وليس مجرد نصائح".

وتضمّن المنشور صورة للقارض الضخم، تُظهره داخل كيس بلاستيكي شفاف كبير.

وذكر المستشاران أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها منطقتهم مشكلة القوارض، مشيرين إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فعالة قبل "عامين".

ولكن، "الآن عادت الفئران، وبأعداد أكبر"، كما شاركا صورة لـ"جحور الفئران" في أحد المجتمعات المحلية.