هل يواجه نوى الكرز الحامض الشيخوخة؟

توصل باحثون إلى استخدام جديد لنوى الكرز الحامض يمكنه أن يحمي البشرة ويساعد في إبطاء الشيخوخة وتحسين صحة الجلد.

ونقلت مجلة MDPI عن باحثين قولهم إن النواة مصدر غني لمضادات الأكسدة والبوليفينول التي تعمل على استعادة الجزيئات التي تضررت بسبب الجذور الحرة التي تسرع الشيخوخة، وتحييدها أو ما يعرف بتقليل مستوى الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يحدث بسبب التلوث البيئي والتعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية.

كما يمكن استخدام هذا المستخلص كأحد مكونات المواد الهلامية وأقنعة الوجه حيث يمكن أيضا أن يمنع الأمراض الجلدية والشيخوخة المبكرة والصدفية وحتى السرطان، وفق علماء.