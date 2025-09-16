مصرع سبعيني بهجوم نادر لدب أسود أمام ابنه

توفي رجل أمريكي يبلغ من العمر 72 عامًا، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في هجوم نادر لدب أسود بولاية أركنساس.

وذكرت لجنة أركنساس للصيد والأسماك أن فيرنون باتون، من مدينة أوزارك، فارق الحياة يوم الأحد الـ14 من سبتمبر، بعد أقل من أسبوعين على تعرضه لهجوم دب أسود صغير يزن نحو 70 رطلًا، أثناء عمله في أرضه بمنطقة جبل مولبيري في الثالث من سبتمبر.

وبحسب بيان السلطات، وقع الحادث بينما كان باتون ينثر الحصى على الطريق، وعندما وصل ابنه للاطمئنان عنه، فوجئ بمشهد والده يتعرض للعضّ.

أخبار ذات علاقة لحظات مرعبة لدب ضخم يقترب من زوجين بإحدى الغابات (فيديو)

ونُقل الرجل لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة في ليتل روك، ثم إلى دار رعاية صحية في سبرينغديل، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت عائلته أنه أصيب بجروح بالغة وثقوب في الرأس والذراعين، مشيرة في بيان سابق إلى أن حالته لم تكن قابلة للنجاة رغم استقرارها المؤقت.

وأوضح مركز أمريكا الشمالية للدببة أن هذه الحوادث نادرة للغاية، مشيرًا إلى أنه لم تُسجّل أي هجمات موثقة للدببة على البشر في أركنساس منذ 25 عامًا على الأقل، فيما لا يتجاوز معدل الوفيات جراء هجمات الدببة السوداء شخصًا واحدًا سنويًّا في أمريكا الشمالية.