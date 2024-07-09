في سابقة تاريخية.. بدء محاكمة أليك بالدوين بحادثة قتل مخرجة فيلمه

تنطلق اليوم الثلاثاء محاكمة النجم الهوليوودي أليك بالدوين بتهمة القتل غير العمد في حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير في فيلم "راست"، بإجراء قضائي سيستمر عشرة أيام تقريباً، حيث يواجه الممثل البالغ 66 سنة خطر السجن 18 شهراً.

وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا.

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وأكّد بالدوين مراراً أنّ مَن أعطاه السلاح قال له إنّه آمن، ونفى الممثل أن يكون قد ضغط على الزناد. ولم تفض جهود فريق الدفاع عن أليك بالدوين لإلغاء محاكمته إلى نتيجة.

وتتهمه النيابة العامة بالتصرف الخاطئ في موقع التصوير، متجاهلاً قواعد السلامة الأساسية. ويتعيّن على المدعين العامين إقناع هيئة المحلفين الذين من المقرر اختيارهم الثلاثاء.

وستراقب هوليوود من كثب نتائج هذه القضية التي تخشى نقابة الممثلين من أن تكون سابقة تاريخية. وقد أثارت هذه الحادثة النادرة دعوات لحظر الأسلحة في مواقع التصوير.