لأسباب مجهولة.. فتى ورجل يشعلان النار بمطعم وزبائنه

اعتُقل فتى يبلغ من العمر 15 عاماً ورجل في الرابعة والخمسين من عمره، للاشتباه في تورطهما بارتكاب حريق متعمد بنية تعريض الحياة للخطر، بعد اندلاع حريق في مطعم في لندن أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

واستُدعيت خدمات الطوارئ إلى مطعم "إنديان أروما" في منطقة إلفورد، أمس الأول الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأصيب في الحادث خمسة أشخاص، ثلاث نساء ورجلان، لا يزال اثنان منهم، رجل وامرأة، في حالة حرجة تهدد حياتهما، بحسب شرطة العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة أن هناك ضحيتين إضافيتين يعتقد أنهما غادرتا المكان قبل وصول رجال الشرطة والإسعاف، ولا تزال الجهود جارية للتعرف عليهما.

وأكدت الشرطة أنه تم اعتقال شخصين، الفتى البالغ من العمر 15 عاماً والرجل البالغ 54 عاماً، اليوم الأحد للاشتباه في الحريق العمد بنية تعريض الحياة للخطر، وهما رهن الاحتجاز حالياً.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي اطّلعت عليها وكالة "بي إيه ميديا" مجموعة من الأشخاص الملثمين يدخلون المطعم قبل أن يسكبوا سائلاً على الأرض، وبعد ثوانٍ اشتعلت النيران داخل المطعم بالكامل.

كما أظهرت اللقطات أيضاً رجلاً يركض خارج المبنى وثيابه مشتعلة بالنار.