سيارة إسعاف عراقية
سيارة إسعاف عراقيةرويترز

العراق.. مصرع 14 شخصا إثر حريق بسكن في أربيل

لقي 14 شخصا مصرعهم، مساء الجمعة، وأصيب 18 آخرون جراء حريق اندلع في مبنى سكني داخل جامعة سوران بمحافظة أربيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

موقع اندلاع الحريق
موقع اندلاع الحريق وكالة الأنباء العراقية

ونقلت الوكالة عن دائرة صحة سوران في أربيل قولها إن "32 شخصا أصيبوا جراء اندلاع حريق داخل مبنى سكني داخلي للطلبة والأساتذة الجامعيين".

بدورها، قالت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران إن "الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع من المبنى السكني"، مؤكدة أنه "تمت السيطرة على الحريق".

وأوضحت المديرية أن الحريق نشب في مبنى كان يستخدم كسكن للمعلمين من الرجال والنساء، في ما أصيب 6 من منتسبي الدفاع المدني بجروح خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ.

العراق

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