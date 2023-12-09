العراق.. مصرع 14 شخصا إثر حريق بسكن في أربيل

ونقلت الوكالة عن دائرة صحة سوران في أربيل قولها إن "32 شخصا أصيبوا جراء اندلاع حريق داخل مبنى سكني داخلي للطلبة والأساتذة الجامعيين".

بدورها، قالت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران إن "الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع من المبنى السكني"، مؤكدة أنه "تمت السيطرة على الحريق".