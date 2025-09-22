رفض طعن غادة والي في قضية سرقة لوحات فنان روسي

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعن الفنانة التشكيلية المصرية غادة والي على قرار تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه في قضية اتهامها بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كرواسوف، ووضعها بمحطات مترو الأنفاق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022، حين تعاقدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مع غادة والي لوضع رسوماتها على جدران محطة كلية البنات.

ولعب القدر دوره واكتشف الفنان الروسي سرقة لوحاته الفنية، ليقاضي "والي"، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة دون إذني وحتى دون ذكر اسمي.. انتظر ردًا رسميًا بشأن هذا الأمر.

وسرعان ما تطور الأمر، حيث أزالت الجهات الحكومية الرسومات واستبدلها بأخرى، الأمر الذي اعتبره كوراسوف اعترافًا رسميًا بالسرقة، في ظل تمسك غادة والي بموقفها وإصرارها على عدم سرقة اللوحات.

ولاحقا، وجهت النيابة العامة إلى غادة والي، تهمة التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، بأن قلدت رسوماته الفنية ونسبتها إلى نفسها.

وفي عام 2024، عاقبت المحكمة غادة والي بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، ولدى استئنافها على الحكم الصادر بحقها، ألغت المحكمة حكم الحبس، فيما أبقت على قرار تغريمها 40 ألف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه.





