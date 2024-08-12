تعد سويسرا واحدة من أبرز وجهات السياحة العلاجية العالمية، إذ تجمع بين العلاجات المتقدمة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتقدم سويسرا مرافق طبية ذات مستوى فاخر وخدمات علاجية متخصصة، إلى جانب بيئة نقية ومريحة تعزز من تجربة الشفاء لمعظم المرضى.

وبحسب موقع "My Switzerland"، إليك أفضل 5 مدن سويسرية توفر سياحة علاجية لا مثيل لها:

انترلاكن

تقع إنترلاكن بين بحيرتي ثون وبرينز في بيرنيز أوبرلاند. وتشتهر المنطقة برياضات المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة والمنتجعات الصحية المميزة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد بانورامية من جبل هاردر أو ممارسة أنشطة مثل التجديف والطيران الشراعي.

وتوفر البحيرات المحيطة بإنترلاكن تجارب ممتعة كرحلات القوارب والكياك.

سكول

تقع سكول في منطقة إنجادين، وتتميز بالمناظر الطبيعية المحمية ثقافيًا، وفيها العديد من الينابيع المعدنية التي توفر علاجات لأمراض متعددة منها الصدفية والأكزيما، وبعض أنواع الحساسية وأمراض المفاصل والجهاز التنفسي والعصبي.

لوكيرباد

يقع منتجع لوكيرباد في وادٍ جانبي في فاليه، ويعرف بموارده الحرارية، حيث يتدفق له 3.9 مليون لتر من الماء الساخن يوميًا، ما يجعله وجهة شهيرة للعلاج والاستجمام.

ويتيح المركز الرياضي المتنوع في لوكيرباد فرصاً لممارسة الرياضات في الفصول جميعها.

تشارمي

تقع تشارمي في فريبورغ، وتعد مكانًا رائعًا للتجربة بين المروج الألبية والقرى الرومانسية.

تشتهر المنطقة بإنتاج جبن فريبورغ، وتقدم تجربة فريدة في مصنع الجبنة ومنتجع Les Bains de la Gruyère، الذي يوفر تجربة استجمام وعلاج لا غنى عنها، إذ يقع على ارتفاع 900 متر، وتحيط به مناظر بانورامية استثنائية، ويوفر إطلالة رائعة على الجبال، ويضم مسبحين داخليين ومسبحًا خارجيًا بدرجة حرارة 34 مئوية، بالإضافة إلى غرف ساونا وحمامات تقليدية وتركية.

سانت موريتز

المدينة التي اشتهرت بفضل ينابيعها المعدنية القديمة أصبحت مركزًا للمنتجعات الصحية الصيفية التي توفر علاجات متعددة واستثنائية، إذ يستمتع زوارها بأسلوب الحياة الألبية العصري، مع مطاعم راقية، وفنادق مميزة.