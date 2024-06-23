مع أصالة وفائق حسن.. أول ظهور رسمي لزوج نجوى كرم (صورة)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة قالوا إنها لزوج الفنانة نجوى كرم، في أول ظهور رسمي له بصحبتها عقب حفلها الأخير في ألمانيا.

وتظهر الفنانة اللبنانية وهي تتوسط رجل الأعمال عمر الدهماني من ناحية، والفنانة أصالة وزوجها فائق حسن من ناحية أخرى.

ونالت الصورة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمام المستخدمين الذين تبادلوها بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم لتأكيد المغنية اللبنانية ارتباطها بطريقة غير مباشرة.