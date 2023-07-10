"واشنطن بوست": الإطارات والفرامل تسبب تلوثا بيئيا أكثر من عوادم السيارات

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرًا مطولًا عن أضرار الإطارات والفرامل في السيارات على تلوث الهواء، وصحة الإنسان.

وبين التقرير، أن العلماء اكتشفوا في الآونة الأخيرة، أن الإطارات والفرامل البالية والمهترئة تتسبب في قدر مقلق من التلوث بالجسيمات، الذي قد يمثل مشكلة للبيئة وصحة الإنسان.

وثبت من خلال التقرير أن الإطارات والفرامل تنتج تلوثًا متزايدًا من الجسيمات من حيث الكتلة، أكثر من أنظمة عوادم السيارات، إذ إن بعض الجسيمات كبيرة بما يكفي لنراها بأعيننا، والبعض الآخر عبارة عن جسيمات دقيقة (تعرف باسم PM 2.5، بأقطار تصل إلى 2.5 ميكرون)، وجزيئات متناهية الصغر (تعرف باسم PM 0.1، بأقطار 100 نانومتر)، والتي يمكن أن تدخل عبر مجرى الدم وتضر بأعضاء جسم الإنسان.