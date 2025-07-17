"لسوء معاملة والديه".. شاب مصري يحاول الانتحار خلال "بث مباشر"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة محاولة شاب مصري الانتحار خلال بث مباشر، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة، حيث تبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من قِبل الأهالي قيام أحد الأشخاص بمحاولة الانتحار بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، باستخدام سلاح أبيض خلال "بث مباشر" عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وأفاد البيان بأنه تمت السيطرة على الشاب قبل الانتحار، والتحفظ على السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، فيما تبين عدم وجود أيّ إصابات ظاهرية به.

وباستجواب الشاب من قبل السلطات، أقر بإقدامه على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة، مرجعًا الأمر لسوء معاملة والديه له.

وباستدعاء والدة الشاب، قالت إن نجلها يعاني مرضًا نفسيًّا، ويعالج بأحد المستشفيات منذ عام 2015، كما أنكرت ادعاءه بتعديها ووالده عليه بالضرب.